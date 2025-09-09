onedio
10 Eylül Çarşamba Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

10 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Eylül Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün seni biraz huzursuz hissettirecek belki de geçmişin gölgelerini hatırlatacak bir gün olabilir. Sinir sistemin, geçmişte yaşadığın şokları ve travmaları yeniden gündeme getirebilir. Uykusuzluk çekiyor, huzursuz hissediyor ve belki de biraz dağılmış hissediyorsan, bu durumun nedeni tam olarak bu olabilir.

Fakat endişelenme, çünkü evren sana bir çözüm sunuyor. Güneş ile Güney Ay Düğümü kavuşumu, senin bu huzursuz enerjini arındırmak için ideal bir zamanı işaret ediyor. Bu kavuşum, senin enerjini yeniden dengelenebilmen ve hafifleyebilmen için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu durumu bir fırsat olarak gör ve bu enerjiyi arındırmak için adımlar at. Belki biraz meditasyon yapabilir, belki de doğada yürüyüşe çıkabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

