4 Eylül Perşembe Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

4 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Eylül Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugünün enerjisi dolaşım sistemin konusunda biraz daha hassas olabileceğini işaret ediyor. Ay ile Chiron karesinin etkisi altında, sağlıklı bir gün geçirmen için birkaç önerimiz var.

Öncelikle, uzun süreli oturmaktan kaçınmanı tavsiye ediyoruz. Bilgisayar başında, TV karşısında veya kitap okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun, biliyoruz. Ancak bugün, bu alışkanlığını bir kenara bırakman gerekiyor. Sık sık ayağa kalkıp biraz hareket etmek, kan dolaşımını hızlandıracak ve seni daha iyi hissettirecek. Bunun yanı sıra, bol su içmeyi ihmal etme. Son olarak, hava almak ve kan dolaşımını desteklemek için kısa yürüyüşler yapmayı denemelisin. Belki bir parka gidip doğanın güzelliklerini keşfedebilir, belki de şehirdeki en sevdiğin kafeye yürüyerek bir kahve molası verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

