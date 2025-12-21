Sevgili Kova, bu hafta biraz sesizleşebilir ve kendi içine dönebilirsin! Ancak bu durum seni yıldırmamalı. Çünkü Venüs'ün Oğlak burcuna yaptığı geçiş, perde arkasında yürüttüğün işlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Hani o henüz tam şekillenmemiş, belki de sadece kafanın bir köşesinde dolanan planlar var ya, işte onlar bu hafta somutlaşabilirsin.

Ancak hafta ortasında Venüs ile Neptün arasında oluşacak kare, seni uyarıyor. Gizli beklentilerin veya kulislerde dönen dedikoduların sana zarar vermemesi için dikkatli olman gerekiyor. Bize soracak olursan, etrafında ne olursa olsun kendi başarına, hedeflerine ve hayallerine odaklan. İşte bu kazanmanı sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişten gelen bir duygu seni biraz huzursuz edebilir. Aklın karışabilir, partnerini eski sevgilin ya da eşinle kıyasladığını fark edebilirsin. Ancak bu durum, bekar Kova burçları için fırsat da olabilir. Belki de uzun zamandır içinde beslediğin platonik bir aşk, bu hafta yeniden gündeme gelebilir. Kim bilir, belki de bu duygularını karşı tarafa açma vakti gelmiştir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…