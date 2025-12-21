onedio
22 Aralık - 28 Aralık Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 22 Aralık - 28 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Aralık - 28 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta biraz sesizleşebilir ve kendi içine dönebilirsin! Ancak bu durum seni yıldırmamalı. Çünkü Venüs'ün Oğlak burcuna yaptığı geçiş, perde arkasında yürüttüğün işlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Hani o henüz tam şekillenmemiş, belki de sadece kafanın bir köşesinde dolanan planlar var ya, işte onlar bu hafta somutlaşabilirsin. 

Ancak hafta ortasında Venüs ile Neptün arasında oluşacak kare, seni uyarıyor. Gizli beklentilerin veya kulislerde dönen dedikoduların sana zarar vermemesi için dikkatli olman gerekiyor. Bize soracak olursan, etrafında ne olursa olsun kendi başarına, hedeflerine ve hayallerine odaklan. İşte bu kazanmanı sağlayacaktır. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişten gelen bir duygu seni biraz huzursuz edebilir. Aklın karışabilir, partnerini eski sevgilin ya da eşinle kıyasladığını fark edebilirsin. Ancak bu durum, bekar Kova burçları için fırsat da olabilir. Belki de uzun zamandır içinde beslediğin platonik bir aşk, bu hafta yeniden gündeme gelebilir. Kim bilir, belki de bu duygularını karşı tarafa açma vakti gelmiştir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
