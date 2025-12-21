Sevgili Kova, bu hafta biraz daha içine kapanabilir, kendi düşüncelerinle baş başa kalabilirsin. Zira Venüs'ün Oğlak burcuna yaptığı geçiş, senin için perde arkasında yürüttüğün işlerde önemli bir avantaj sağlayabilir. Hani o henüz tam şekillenmemiş, belki de sadece kafanın bir köşesinde dolanan planlar var ya, işte onlar bu hafta somutlaşabilir.

Hafta ortasına geldiğimizde ise Venüs ile Neptün arasında oluşacak kare açıya dikkat etmelisin. Gizli beklentilerin veya kulislerde dönen dedikoduların sana zarar vermemesi için dikkatli olman şart! Hatta böyle anlarda; her ne olursa olsun, kendi hedeflerini ve hayallerini göz ardı etmemelisin. Etrafında dönen dedikodulara kulak asmamalı, kendi yolunda ilerlemeye devam ederek başarıyı kucaklamalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…