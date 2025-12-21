onedio
Kova Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Aralık - 28 Aralık haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 22 Aralık - 28 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta biraz daha içine kapanabilir, kendi düşüncelerinle baş başa kalabilirsin. Zira Venüs'ün Oğlak burcuna yaptığı geçiş, senin için perde arkasında yürüttüğün işlerde önemli bir avantaj sağlayabilir. Hani o henüz tam şekillenmemiş, belki de sadece kafanın bir köşesinde dolanan planlar var ya, işte onlar bu hafta somutlaşabilir. 

Hafta ortasına geldiğimizde ise Venüs ile Neptün arasında oluşacak kare açıya dikkat etmelisin. Gizli beklentilerin veya kulislerde dönen dedikoduların sana zarar vermemesi için dikkatli olman şart! Hatta böyle anlarda; her ne olursa olsun, kendi hedeflerini ve hayallerini göz ardı etmemelisin. Etrafında dönen dedikodulara kulak asmamalı, kendi yolunda ilerlemeye devam ederek başarıyı kucaklamalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

