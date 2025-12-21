Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında birtakım iniş ve çıkışlar yaşayabilirsin. Geçmişin gölgesi, belki de bir eski sevgili ya da eşinin anısı, huzurunu biraz kaçırabilir. Aklının bir köşesinde beliren bu duygular, partnerini eski sevgilinle ya da eşinle kıyasladığını fark etmene neden olabilir. Bu durum, biraz karmaşık hissettirebilir sana.

Ama eğer bekarsan, aslında bir fırsat olarak karşına çıkabilir geçmiş. Belki de kalbinin derinliklerinde uzun zamandır sakladığın platonik bir aşk, bu hafta yeniden gündemine oturabilir. Bu eski duygularının yeniden canlanması, belki de onları karşı tarafa ifade etme zamanının geldiğini gösteriyor olabilir. Kim bilir, belki de bu hafta, uzun zamandır beklediğin o aşk itirafını yapma vakti gelmiştir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…