22 Aralık - 28 Aralık Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Aralık - 28 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 22 Aralık - 28 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında birtakım iniş ve çıkışlar yaşayabilirsin. Geçmişin gölgesi, belki de bir eski sevgili ya da eşinin anısı, huzurunu biraz kaçırabilir. Aklının bir köşesinde beliren bu duygular, partnerini eski sevgilinle ya da eşinle kıyasladığını fark etmene neden olabilir. Bu durum, biraz karmaşık hissettirebilir sana. 

Ama eğer bekarsan, aslında bir fırsat olarak karşına çıkabilir geçmiş. Belki de kalbinin derinliklerinde uzun zamandır sakladığın platonik bir aşk, bu hafta yeniden gündemine oturabilir. Bu eski duygularının yeniden canlanması, belki de onları karşı tarafa ifade etme zamanının geldiğini gösteriyor olabilir. Kim bilir, belki de bu hafta, uzun zamandır beklediğin o aşk itirafını yapma vakti gelmiştir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

