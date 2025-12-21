onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Aralık - 28 Aralık Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 22 Aralık - 28 Aralık haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için astrolojik olarak oldukça önemli bir döneme giriyoruz. Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, sinir sistemini sakinleştirmeye ve stresi azaltmaya ihtiyaç duyacağın bir dönemi işaret ediyor. Bu hafta, stresini hafifletmek için ayaklarına ve bileklerine özellikle dikkat etmelisin. Çünkü bu bölgeler, stresin biriktiği ve enerjinin dengesizleştiği alanlar olabilir. 

Peki, bu dönemde stresle nasıl başa çıkabilirsin? Topraklanma hissi veren aktiviteler, bedenini hızla dengeler ve enerjini yeniden canlandırır. Belki bir doğa yürüyüşüne çıkabilir, belki de evinde sakin bir yoga seansı düzenleyebilirsin. Belki de ayaklarını toprağa basarak, doğanın enerjisini hissetmek istersin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

