Sevgili Kova, bu hafta senin için astrolojik olarak oldukça önemli bir döneme giriyoruz. Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, sinir sistemini sakinleştirmeye ve stresi azaltmaya ihtiyaç duyacağın bir dönemi işaret ediyor. Bu hafta, stresini hafifletmek için ayaklarına ve bileklerine özellikle dikkat etmelisin. Çünkü bu bölgeler, stresin biriktiği ve enerjinin dengesizleştiği alanlar olabilir.

Peki, bu dönemde stresle nasıl başa çıkabilirsin? Topraklanma hissi veren aktiviteler, bedenini hızla dengeler ve enerjini yeniden canlandırır. Belki bir doğa yürüyüşüne çıkabilir, belki de evinde sakin bir yoga seansı düzenleyebilirsin. Belki de ayaklarını toprağa basarak, doğanın enerjisini hissetmek istersin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…