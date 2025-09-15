onedio
16 Eylül Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

16 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Eylül Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kendini bir duygu seli içerisinde bulabilirsin. Mars'ın enerjik hareketi, seni biraz gerginleştirebilir, belki de adrenalinin tavan yapmasına neden olabilir. Ancak endişelenme, çünkü Venüs'ün yumuşak ve huzur veren enerjisi, bu gerginliği dengelemek için tam zamanında devreye giriyor.

Biraz rahatlamaya ne dersin? Venüs, senin için bir dizi rahatlama önerisi sunuyor. Kendini deniz kenarında, ayaklarını kuma gömüp tuzlu deniz havasını içine çekerken hayal et. Dalga seslerinin seni sakinleştirdiğini, tüm stresinin denizin maviliğinde eriyip gittiğini düşün. Belki bir kitap okur, belki de sadece etrafı izler ve ruhunu dinlendirirsin. Belki de biraz meditasyon yapmayı tercih edersin. Zira, sessiz ve huzurlu bir ortama ihtiyacın var! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

