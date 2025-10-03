onedio
4 Ekim Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

4 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ekim Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için özel bir gün çünkü duygusal enerjinin sağlıkla olan ilişkisi hiç olmadığı kadar güçlü. Venüs'ün Güney Ay Düğümü'yle kavuşumu, adeta bir gökyüzü dansı sergileyerek, senin göğüs ve mide bölgeni daha hassas hale getiriyor. Fakat endişelenme, bu hassasiyetin negatif bir etkisi yok. Aksine, bu durum senin, bedenini daha iyi anlamanı ve ona daha iyi bakmanı sağlayacak.

Bu dönemde, beslenme düzenine biraz daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Ancak burada kastettiğimiz, diyet yapman veya belirli yiyeceklerden uzak durman değil. Aksine, bedenine ve ruhuna iyi gelecek, seni mutlu edecek yiyeceklerle beslenmen gerekiyor. Yani, bir nevi 'şefkatli beslenme' dönemi seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

