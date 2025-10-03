4 Ekim Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün dansı, iş hayatında ekip çalışmalarının önemini vurguluyor. Belki de daha önce halledemediğin bir iş arkadaşlığı ya da tamamlanmamış bir ortak proje yeniden gündemine düşebilir. Ancak bu kez olaylara farklı bir perspektiften bakmayı deneyebilirsin. Kim bilir, belki de bu yeni bakış açısı, işlerin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olabilir.

Pallas'ın ileri hareketi ise sana biraz daha netlik kazandırıyor. Belki de uzun süredir kafanda dolanan ama bir türlü hayata geçiremediğin projeleri gerçekleştirebilirsin. Özellikle teknoloji ve yenilikçilik konusunda kendini öne çıkarabilirsin. Bu alanda bir adım öne çıkmak için iyi bir zaman olabilir.

Aşk hayatında ise Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün bu kavuşumu, eski bir aşkın veya duygusal bağın tekrar gündemine gelmesine neden olabilir. Ancak kalbin artık kiminle yola devam etmesi gerektiğini daha net biliyor. Hadi yeni bir aşk ve macera için sosyalleşmeye odaklan. Hayata karış... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…