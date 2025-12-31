Sevgili Kova, bu ay, senin için bir yenilenme ve güç toplama süreci olacak. Ardında kalan koca bir yılın üzerine, evrende bir dönüşüm rüzgarı esiyor ve bu rüzgar seni 2026'nın uzun sürecek hareketli günlerine sürüklüyor. Tam da bu noktada Neptün'ün Koç burcuna geçişi, zihinsel ve ruhsal algılarını keskinleştiriyor, duygusal radarını daha da güçlendiriyor. İlhamın adeta patlama yapıyor ve fikirlerin hızla çoğalıyor... böylece zihninde yeni düşüncelerin tohumları yeşeriyor.

Tabii bu durumda, Ocak ayı boyunca iç dünyanda büyük bir değişim ve hazırlık süreci yaşanıyor. Belki herkes bu değişimi henüz göremiyor ama seni ayın hatta yılın kazananı yapıyor. Güçlü bir zihinle, yeni ve sınır tanımaz fikirlerle harekete geçmeye hazırsın. Bol şans!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür'ün burcundaki kavuşumu, iletişimle gelen yakınlaşmaları ve anlaşmaları destekliyor. Kendini daha açık ve net bir şekilde ifade edebilirsin bu aralar. Yeni insanlarla tanışmak, yeni aşklara yelken açmak da mümkün tabii! Yani hayallerini süsleyen kişiyi görmeden bile etkileyebilir, onu aşka çekebilirsin sadece sözlerinle bile! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…