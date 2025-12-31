onedio
Ocak 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

31.12.2025 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Kova ve yükselen Kova burçlarının Ocak ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ocak ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ayın son günlerinde meydana gelen Güneş ile Plüton kavuşumu, senin için oldukça etkileyici bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu kavuşum, bedeninde ve ruhunda derin bir yenilenme süreci başlatıyor. Bu süreç ise seni daha önce hiç olmadığın kadar enerjik ve canlı hissettiriyor.

İşte tam da bu noktada, Ocak ayı boyunca, belki de farkında bile olmadan, bazı alışkanlıklarını bırakabilir ya da yeni bir farkındalık kazanabilirsin. Belki de daha sağlıklı beslenmeye başlayabilir, meditasyon yapmayı öğrenebilir ya da belki de daha fazla kitap okumaya karar verebilirsin. Hangi alışkanlık olursa olsun, bu değişimler seni bambaşka bir noktaya taşıyabilir ve hayatını daha da anlamlı hale getirebilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

