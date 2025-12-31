Sevgili Kova, bu ay senin için aşk dolu bir dönem başlıyor. Güneş ve Merkür'ün burcunda gerçekleşen kavuşum, aşk hayatında iletişimin ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu etkileşim, seninle aynı frekansta olan kişilerle daha kolay anlaşmanı, duygusal bağlarını güçlendirmeni destekliyor. Kendini daha rahat ifade edebileceğin bu dönemde, duygularını ve düşüncelerini daha net bir şekilde aktarabilirsin.

Bu ayın enerjisi, yeni insanlarla tanışma ve yeni aşklara yelken açma fırsatı da sunuyor. Belki de hayatının aşkıyla karşılaşacağın bir dönemdesin, kim bilir? Kendine güvenin tam olsun, çünkü bu dönemde karizman ve çekiciliğin tavan yapacak. Sözlerinle, duruşunla, bakışlarınla etkileyemeyeceğin kimse yok. Hayallerini süsleyen kişiyi bile henüz görmeden etkileyebilir, onu kendine çekebilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…