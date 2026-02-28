onedio
Kova Burcu right-white
Mart 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Kova ve yükselen Kova burçlarının Mart ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mart ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ayın enerjisi tam bir dönüşüm rüzgarı estiriyor hayatında. Satürn ve Plüton arasındaki güçlü etkileşim, adeta hücresel düzeyde bir yenilenmeye öncülük ediyor. Bu yenilenme, eskiyen ve artık sana hizmet etmeyen alışkanlıklarını kökten değiştirmen için bir fırsat sunuyor.

Bir süredir belki de teknolojiye fazla maruz kalmaktan, belki de zihinsel yoğunluktan dolayı bozulan uyku ritmini düzene sokmanın tam zamanı! Mart sonuna doğru ise kendi sağlık rutinini oluşturmanın verdiği fiziksel tatmini yaşayabilirsin. Kendini daha sağlıklı, daha enerjik ve daha canlı hissedeceksin. Bunu bir düşün deriz! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

