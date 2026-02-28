Sevgili Kova, bu ayın enerjisi tam bir dönüşüm rüzgarı estiriyor hayatında. Satürn ve Plüton arasındaki güçlü etkileşim, adeta hücresel düzeyde bir yenilenmeye öncülük ediyor. Bu yenilenme, eskiyen ve artık sana hizmet etmeyen alışkanlıklarını kökten değiştirmen için bir fırsat sunuyor.

Bir süredir belki de teknolojiye fazla maruz kalmaktan, belki de zihinsel yoğunluktan dolayı bozulan uyku ritmini düzene sokmanın tam zamanı! Mart sonuna doğru ise kendi sağlık rutinini oluşturmanın verdiği fiziksel tatmini yaşayabilirsin. Kendini daha sağlıklı, daha enerjik ve daha canlı hissedeceksin. Bunu bir düşün deriz! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…