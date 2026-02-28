onedio
Kova Burcu right-white
Mart 2026, Aylık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Mart ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Mart ayında Kova ve yükselen Kova burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ayın başında gerçekleşen kanlı Ay tutulması, finansal durumunla ilgili belirsizlikleri adeta bir sihirli değnek dokunuşuyla ortadan kaldırıyor. Artık başkalarına olan bağımlılığını bir kenara bırakıp kendi ekonomik gücünü inşa etmek için kadersel bir fırsatı avuçlarında buluyorsun. Vergi, borç veya miras gibi konular, belki de uzun süredir sırtında ağır bir yük gibi hissettiriyordu. Şimdi ise sıra yatırım planları yapmaya geliyor! 

Ayın ortasında ise Jüpiter’in ileri hareketiyle iş ortaklıklarından ve ikili anlaşmalardan büyük kazanımlar elde etmeye başlıyorsun. Hukuki süreçlerin veya bekleyen imzaların lehine sonuçlanmasıyla, profesyonel hayatında adeta yükselişe geçiyorsun. Yeteneklerini doğru kişilerle birleştirerek kariyerinde adeta bir devrim yaratma şansı buluyorsun. Bu dönemde, iş hayatında yeni bir sayfa açıyor, başarı merdivenlerini hızla tırmanıyorsun. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

