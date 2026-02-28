Sevgili Kova, bu ayın başında gerçekleşen kanlı Ay tutulması, finansal durumunla ilgili belirsizlikleri adeta bir sihirli değnek dokunuşuyla ortadan kaldırıyor. Artık başkalarına olan bağımlılığını bir kenara bırakıp kendi ekonomik gücünü inşa etmek için kadersel bir fırsatı avuçlarında buluyorsun. Vergi, borç veya miras gibi konular, belki de uzun süredir sırtında ağır bir yük gibi hissettiriyordu. Şimdi ise sıra yatırım planları yapmaya geliyor!

Ayın ortasında ise Jüpiter’in ileri hareketiyle iş ortaklıklarından ve ikili anlaşmalardan büyük kazanımlar elde etmeye başlıyorsun. Hukuki süreçlerin veya bekleyen imzaların lehine sonuçlanmasıyla, profesyonel hayatında adeta yükselişe geçiyorsun. Yeteneklerini doğru kişilerle birleştirerek kariyerinde adeta bir devrim yaratma şansı buluyorsun. Bu dönemde, iş hayatında yeni bir sayfa açıyor, başarı merdivenlerini hızla tırmanıyorsun. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…