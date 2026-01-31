onedio
Şubat Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Kova Burcu
Şubat 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Gökyüzü Şubat ayında bir hayli hareketli! Kova ve yükselen Kova burçları Şubat ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Şubat ayı nasıl geçecek? Bu ay Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu aylık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Şubat ayı senin için oldukça hareketli ve dönüştürücü olacak. 17 Şubat'ta gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, kimliğinle ilgili derin ve güçlü bir yenilenme sürecini tetikliyor. Bu, hayata bakış açını, duruşunu ve hedeflerini tamamen değiştirebilir. Bu ay, eski bir benliği geride bırakma cesaretini bulmanı ve yeni bir sayfa açmanı istiyor. Ayrıca, kendine yeni bir yol çizme ve eski sınırlarını aşma fırsatı da sunuyor.

Tabii bir de ayın başında gerçekleşen ve etkisi uzun sürecek olan Aslan Dolunayı var! Dolunay ise tutulmanın enerjisiyle birleşerek, ilişkilerinle ilgili netliği ve belirginliği beraberinde getiriyor. İlişkilerinde belirsizliklerden sıyrılma, bağların ya güçlenmesini ya da net bir şekilde sınırlarının belirlenmesini sağlama zamanı. Kararsızlık bu ay senin enerjine hiç uymuyor, bu yüzden kalbinin sesini dinle ve ne istediğini belirle.

Peki ya aşk? Ayın sonlarına doğru Mars'ın Uranüs ile kare açı yapması, aşk hayatında sürprizlere gebe... Beklenmedik bir hareket, kalbindeki dengeleri altüst edebilir ama aynı zamanda seni özgürleştirebilir. Bu ay, aşkta beklenmeyen gelişmelere açık ol ve ne olacağını görmek için kendini akışa bırak. Belki de bir yabancı kalbini çalabilir, hem de ansızın! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

