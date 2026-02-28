Sevgili Kova, bu ayın enerjisi senin için adeta bir aşk rüzgarı estiriyor... Venüs'ün büyülü etkisiyle kalbin sıcacık bir sevgiyle dolup taşıyor. Aile hayatında ve evindeki gerginlikler, bu ayın sonunda yerini tatlı bir huzura bırakıyor. Sevdiklerinle olan bağların daha da kuvvetleniyor ve geçmişte yaşadığın tüm kırgınlıklar, bu ayın sonunda tamamen iyileşiyor.

Bu ay, partnerinle birlikte kurduğun sıcak ve güvenli yuvanın, ruhunu derinden etkileyen bir şifa kaynağı olduğunu hissediyorsun. Bu yuva, senin için bir huzur limanı oluyor ve bu huzur, kalbinin en derin köşelerine işliyor. Ay sonunda ise kalbinin en korunaklı köşesinde, gerçek aşkın ve aidiyet duygusunun huzurunu derin bir mutlulukla yaşıyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…