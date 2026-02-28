'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mart ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak?
Kova ve yükselen Kova burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mart ayında duygularınız nasıl değişecek?
İşte, Mart ayına özel aylık aşk yorumları
Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları
