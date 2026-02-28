onedio
Mart Kova Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Mart 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mart ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mart ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mart ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ayın enerjisi senin için adeta bir aşk rüzgarı estiriyor... Venüs'ün büyülü etkisiyle kalbin sıcacık bir sevgiyle dolup taşıyor. Aile hayatında ve evindeki gerginlikler, bu ayın sonunda yerini tatlı bir huzura bırakıyor. Sevdiklerinle olan bağların daha da kuvvetleniyor ve geçmişte yaşadığın tüm kırgınlıklar, bu ayın sonunda tamamen iyileşiyor.

Bu ay, partnerinle birlikte kurduğun sıcak ve güvenli yuvanın, ruhunu derinden etkileyen bir şifa kaynağı olduğunu hissediyorsun. Bu yuva, senin için bir huzur limanı oluyor ve bu huzur, kalbinin en derin köşelerine işliyor. Ay sonunda ise kalbinin en korunaklı köşesinde, gerçek aşkın ve aidiyet duygusunun huzurunu derin bir mutlulukla yaşıyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

