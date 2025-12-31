Sevgili Kova, yeni bir ay, yeni bir dönem ve yeni bir sen... İşte bu Ocak ayı, senin için bir yeniden doğuş ve enerji depolama süreci olacak. Geride bıraktığın yoğun ve karmaşık bir yılın ardından, evrenin gizemli kolları sana bir dönüşüm rüzgarı gönderiyor. Bu rüzgar, seni 2026'nın heyecan verici ve enerji dolu günlerine doğru sürüklüyor. İşte tam bu kritik dönemde, Neptün'ün Koç burcuna geçişi, zihinsel ve ruhsal algıların üzerinde adeta bir büyü yapıyor. Duygusal radarın, bu geçişle birlikte daha da güçleniyor ve ilhamın patlama noktasına geliyor. Fikirlerin hızla çoğalıyor ve zihninde yeni düşüncelerin tohumları yeşermeye başlıyor.

Bu ay boyunca, iç dünyanda büyük bir değişim ve hazırlık süreci yaşanacak. Belki bu değişim, dışarıdan bakıldığında henüz fark edilmiyor ama seni bu ayın, hatta belki de bu yılın gizli kahramanı yapıyor. Şimdi güçlü bir zihinle, yenilikçi ve sınır tanımaz fikirlerle harekete geçmeye hazır olduğunu hissediyorsun, değil mi? Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…