Sevgili Kova, bugün aşk hayatında bazı ilginç gelişmeler yaşanabilir. Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, duygusal mesafeyi ve bağlanma ihtiyacını yeniden değerlendirmeni gerektirecek. Bu durum, kalbini tamamen kapatmaman gerektiğini, ancak aynı zamanda sınırlarını koruman gerektiğini de öğretecek.

Biraz karmaşık gibi görünebilir, değil mi? Ama merak etme, bu denge aslında ilişkilerini daha sağlıklı bir noktaya taşıyacak ve onları iyileştirecek bir etkiye sahip. Kendini korumayı öğrenirken, aynı zamanda sevdiklerine karşı açık ve dürüst olmayı da sürdürebilirsin.

Tabii eğer bekarsan, bu dengeyi bulmak yeni bir aşka yelken açmanı da sağlayacak! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…