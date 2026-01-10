onedio
11 Ocak Pazar Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu
11 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.01.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 

11 Ocak Pazar günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında bazı ilginç gelişmeler yaşanabilir. Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, duygusal mesafeyi ve bağlanma ihtiyacını yeniden değerlendirmeni gerektirecek. Bu durum, kalbini tamamen kapatmaman gerektiğini, ancak aynı zamanda sınırlarını koruman gerektiğini de öğretecek.

Biraz karmaşık gibi görünebilir, değil mi? Ama merak etme, bu denge aslında ilişkilerini daha sağlıklı bir noktaya taşıyacak ve onları iyileştirecek bir etkiye sahip. Kendini korumayı öğrenirken, aynı zamanda sevdiklerine karşı açık ve dürüst olmayı da sürdürebilirsin.

Tabii eğer bekarsan, bu dengeyi bulmak yeni bir aşka yelken açmanı da sağlayacak! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

