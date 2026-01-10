Sevgili Kova, bugün kendini daha bilinçli ve farkında hissedeceğin bir gün olacak. Gökyüzündeki Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, kariyerinde 'özgün olmanın ne anlama geldiği' üzerine kafa yormana neden olabilir. Belki de geçmişte yaşadığın ve kendini anlaşılmaz hissettiğin bir durum, bugün aniden aklına gelebilir. Bu anı, kendini olduğun gibi kabul etmen ve özgünlüğünü daha güçlü bir şekilde sergilemen konusunda sana ilham verecek.

İş ve para konularında ise bugün, alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkmak ve iç sesini dinlemek konusunda bir istek duyabilirsin. Zorlama olmadan, doğal bir akış içinde hareket etmek, sana daha huzurlu ve rahat hissettirecek. Bu durum, yeni haftaya daha yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısıyla başlamanı sağlayacak. Yani, yaratıcılığın ve özgünlüğün bugün senin en büyük kazancın olacak. Ayrıca bu, senin için yeni bir başlangıç olmak kadar; yeni haftaya daha enerjik ve pozitif bir bakış açısıyla girmeni de yolu olabilir! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…