Sevgili Kova, yeni bir haftaya başlarken, Güneş ile Satürn'ün altmışlık etkileşimi senin üzerinde belirgin bir rol oynayacak. Bu etkileşim, aşk hayatında beklenmedik bir kıvılcımın çakmasına neden olabilir. Alışılmışın dışında, belki de hiç dikkatini çekmeyen bir kişi, bu hafta senin ilgini çekebilir ve kalbinde yeni bir heyecan yaratabilir.

Eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde sohbetlerin canlanması ve daha keyifli anların yaşanması söz konusu olabilir. Belki de uzun süredir konuşulmayan konular gündeme gelebilir veya belki de yeni bir konu, ilişkini daha da derinleştirebilir.

Peki ya bekar Kova burçları? Sizin için de beklenmedik ve sürpriz bir etkileşim kapıda olabilir. Belki de uzun süredir beklediğin o kişi, bu hafta karşına çıkabilir. Ancak bu soruya yanıt vermelisin; kalbini aşka açmaya var mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…