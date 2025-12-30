Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik bekleyebilirsin. Belki de bir süredir beklediğin o özel mesajı alacaksın ya da hiç beklemediğin bir anda seni heyecanlandıracak bir plan yapılacak. Kim bilir, belki de bugün yeni bir flörtle karşılaşacaksın ve kalbin hızla çarpmaya başlayacak.

Aşk, bugün seni tam anlamıyla şaşırtabilir. Belki de hiç beklemediğin bir anda, hiç ummadığın bir yerde karşına çıkacak ve hayatına girecek. Bu nedenle hem gözlerini hem de kalbini açmalısın. Çünkü aşk, belki de tam da bu anda, tam da bu yerde seni bekliyor olabilir. Üstelik o senden bambaşka biri ve bambaşka yönde yürümeyi arzulayan bir ruh olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…