Sevgili Kova, yılın son gününde senin için en iyi ilacın ne olduğunu biliyor musun? İşte cevabı: Taze, temiz hava! 2025'in son anlarından itibaren yeni yılın getirdiği enerjiyi hissetmek, ruhunu canlandırmak ve bedenini yenilemek için daha fazla açık havada zaman geçirmen gerekiyor. Bunun için kısa yürüyüşler, balkon keyfi ya da doğayla baş başa geçirilen zamanlar, senin için bir nevi yenilenme ritüeli olacak.

Güneş'in altında yürüyüşler yapabilir, parklarda koşabilir, hatta belki de bir dağa tırmanabilirsin... İşte her gün bunu planlamak ve hareket etmek; seni sadece fiziksel olarak değil, ruhen de yenileyecek. Kendini daha enerjik ve canlı hissedeceksin. Unutma ki doğa ile geçirilen her an, senin için bir yenilenme anı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…