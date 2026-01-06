onedio
7 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
06.01.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 7 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

7 Ocak Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatına dair biraz daha içe dönük bir ruh hali sana hakim olacak gibi görünüyor. Duygularını hemen ortaya dökmek yerine, onları bir süreliğine kendi içinde saklamayı daha uygun bulabilirsin. Bu, belki de güven duygusunun tam anlamıyla yerleşmediği yeni bir ilişkiye hemen adım atmak istememenle alakalı olabilir.

Bu durumda eğer zaten bir ilişkin varsa, bugün daha derin bir bağ kurmayı hedefleyebilirsin. Belki de partnerinle daha fazla vakit geçirme, daha fazla paylaşımda bulunma arzusu içinde olabilirsin. Bugün aşk hayatında her şey, yavaş ama emin adımlarla ilerliyor. Acele etme, aşkın bu ritmine ayak uydur ve her şeyin doğal akışında ilerlemesine izin ver. Unutma, her şeyin bir zamanı var! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

