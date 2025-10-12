Sevgili Kova, bugün enerjini hissetmeye başladığın andan itibaren, hızlı ve değişken bir atmosfer seni bekliyor. İş yerinde, rutinin dışında, beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsin. Planlarının biraz sarsılacağı bu dönemde, esnek olmanın önemi daha da belirginleşecek. İşlerin dengede kalmasını sağlamak için kendini sakin bir şekilde adapte etmeye hazırla.

İşler sarkar, düzen değişir ve rutin bozulursa; gelir akışı da engellenebilir! Aman dikkat bugün yaşanan sorunlar uzun vadede seni dara düşürebilir. Bu yüzden işin maddi yanlarını iyi düşünmeli, beklenmeyen gelişmeler neticesinde altüst olmamak için kendine B planı da yapmalısın. Bu arada cüzdanını biraz daha sıkı tutmayı da unutma.

Sıra geldi aşka! Kalbin ile aklın çatışabilir... Dikkatli ol bu durumda, duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsin. Partnerinle aranda görünmez bir mesafeye dönüşen bu iniş çıkışlar, ayrılığın habercisi olabilir. Ne dersin, gitme vakti geldi mi? Bize soracak olursan, aklın ile kalbin aynı şeyi istemiyorsa; ayrılık fikrini kabul etmek en iyisi olacaktır. Zira, biten ilişki üzerindeki yükleri de alıp gidecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…