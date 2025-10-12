Sevgili Kova, bugün senin için biraz karmaşık geçebilir... Kalbin ve aklın birbirine karşı durabilir ve bu durum seni biraz zorlayabilir. Duygusal dalgalanmalar yaşayabilir, bu durum karşısında ne yapacağını bilemez hale gelebilirsin. Partnerinle arandaki bu görünmez mesafe, bir süre sonra ayrılığın habercisi olabilir.

Peki, ne dersin? Belki de artık gitme vakti gelmiştir... Eğer bize soracak olursan, kalbin ve aklın aynı şeyi istemiyorsa, belki de ayrılık fikrini kabul etmek en iyisi olabilir. Sonuçta, biten bir ilişkinin üzerindeki yükler de beraberinde gider. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…