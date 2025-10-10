Sevgili Kova, bugün yıldızların dansı senin aşk hayatını biraz karıştırabilir. Venüs'ün Satürn ile olan karşıtlığı, partnerinle aranızdaki iletişimde tansiyonu yükseltebilir. Tatlı sohbetlerin, bugün biraz daha ciddi ve ağırlıklı konulara kayabilir, belki de biraz fazla ciddiye alınan konuların üzerine gidilebilir.

Bu durum, ilişkinde belirleyici bir dönüm noktası olabilir. Belki de bu, bir süredir üzerinde düşündüğün o büyük adımı atmak için mükemmel bir zamana dönüşebilir. Belki de bu, birlikte nasıl ilerleyeceğini belirlemek için bir fırsat olabilir. Ancak unutma ki, bu durumda en önemli olan şey duygusal olgunluktur. Bu duruma olgun bir şekilde yaklaştığında, belki de en çok sen kazançlı çıkarsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…