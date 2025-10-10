Sevgili Kova, bugün senin için bir dönüm noktası olabilir! Kariyerinde hiç beklemediğin bir değişim rüzgarları esiyor. Venüs ve Satürn'ün karşıtlığı, genellikle ayağını yorganına göre uzatan, her adımını özenle planlayan seni, belki de ilk kez ani bir karar almak üzere harekete geçirebilir. İş hayatında yeni bir sayfa açmayı düşünüyorsan, bugün iç sesinin sana fısıldadıklarını daha yüksek sesle duyabilirsin. Ancak unutma, hızlı kararlar vermek yerine, gerçekten ne istediğini derinlemesine sorgulamak senin için daha iyi olabilir.

Maddi konularda ise bugün, ortaklaşa kullanılan kaynaklar gündeminde önemli bir yer tutabilir. Belki bir yakınının sana olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir ya da belki de sen bir başkasına maddi destek oluyorsundur. Ancak bugün, bu konularda sınırlarını belirlemenin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksın. Kendi maddi durumunu düşünürken, başkalarına yardım etmenin de bir sınırı olduğunu unutmamalısın. Bu dengenin ne kadar önemli olduğunu bugün daha iyi anlayacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…