Sevgili Kova, bugün iş hayatında sana her zamankinden daha fazla özgürlük çağrısı yapılıyor. Rutin işlerin monotonluğu, her zamankinden daha fazla sana ağırlık yapıyor olabilir. Her gün aynı işleri tekrar etmek, sana eskisinden daha fazla yıpratıcı gelebilir. Ancak, bu durumun hemen radikal kararlar alman için bir sebep olmaması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Biraz daha sabırlı olmanı öneriyoruz.

Ay'ın enerjisi, yeni fikirler bulman için sana ilham veriyor. Teknoloji, medya ve sosyal alanlarda fırsatlar görünüyor. Bu alanlarda bir yenilik yapmayı düşünüyorsan, şimdi tam zamanı!

Maddi konulara gelince, bugünlerde şans yüzüne gülebilir. Beklenmedik bir kaynaktan eline geçecek olan para, senin için büyük bir fırsat olabilir. Ancak bu parayı hemen harcamak yerine birikime yönelmen daha akıllıca olabilir. Yaratıcı bir fikir, finansal kazanca dönüşebilir. Görünen o ki şimdi kontrolü eline almalı, cesur adımlar atarak kazanmaya odaklanmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…