Sevgili Kova, bugün aşk hayatında özgürlük rüzgarları esiyor. Kendine daha fazla zaman ayırmak, belki de biraz yalnız kalmak isteyebilirsin. Ancak unutma ki herkes senin gibi düşünmeyebilir. Partnerin bu durumu yanlış anlayıp aranda gereksiz anlaşmazlıkların çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden, duygularını ve düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmekten çekinmemelisin. Belki de bu hafta sonunu yalnız geçirmek istediğini ona nazikçe anlatmalısın.

Bekar Kova burçlarına gelirsek, bugünlerde sıra dışı biriyle tanışma enerjisi oldukça yüksek. Belki de hayatının aşkıyla tanışacağın o büyülü an geldi çattı. Kim bilir, belki de bu kişiyle tanışmak, hayatının en güzel anılarından biri olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…