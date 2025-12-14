Sevgili Kova, bu hafta perde arkasında bir hareketlilik hissedeceksin. Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, kapalı kapılar ardında yürüyen çalışmalar, gizli hazırlıklar veya belki de uzun süredir ertelediğin işler hakkında muazzam bir enerji veriyor. Haftanın başında, belki de kimseye bir şey söylemeden, büyük ve stratejik bir plan üzerinde titizlikle çalışabilirsin. Bu süreç, içsel gücünü, sezgilerini ve sabrını artırıyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Satürn karesi maddi konularda üzerinde baskı hissettirebilir. Ancak bu durum da sana olumsuz etki edemeyecek! Hatta finansal disiplin kazandırarak uzun vadeli, sağlam bir düzenin temelini atma şansı sunacak. Görünen o ki Kış Gün Dönümü'yle birlikte içsel hazırlıklarını tamamladığın bu dönem, gerçek potansiyelini ortaya çıkarıyor. Şimdi detaylara gösterdiğin özen, beklemediğin bir başarıyı beraberinde getirecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni iletişimi yumuşatıyor ve derinlik kazandırıyor. Tabii bu durumda, bir flörtle arandaki ilişkini yüzeysellikten çıkarıp derinleştirmek ya da partnerinle duygusal bir açıklık ve empati yakalamak mümkün olabilir. Bu dönemde yaşadığın içsel şifalanma, auranı güçlendirerek seni çevredekiler için daha çekici de kılabilir. Belki de platonik aşkın gerçeğe dönüşebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…