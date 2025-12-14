onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Aralık - 21 Aralık Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 15 Aralık - 21 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Aralık - 21 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta perde arkasında bir hareketlilik hissedeceksin. Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, kapalı kapılar ardında yürüyen çalışmalar, gizli hazırlıklar veya belki de uzun süredir ertelediğin işler hakkında muazzam bir enerji veriyor. Haftanın başında, belki de kimseye bir şey söylemeden, büyük ve stratejik bir plan üzerinde titizlikle çalışabilirsin. Bu süreç, içsel gücünü, sezgilerini ve sabrını artırıyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Satürn karesi maddi konularda üzerinde baskı hissettirebilir. Ancak bu durum da sana olumsuz etki edemeyecek! Hatta finansal disiplin kazandırarak uzun vadeli, sağlam bir düzenin temelini atma şansı sunacak. Görünen o ki Kış Gün Dönümü'yle birlikte içsel hazırlıklarını tamamladığın bu dönem, gerçek potansiyelini ortaya çıkarıyor. Şimdi detaylara gösterdiğin özen, beklemediğin bir başarıyı beraberinde getirecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni iletişimi yumuşatıyor ve derinlik kazandırıyor. Tabii bu durumda, bir flörtle arandaki ilişkini yüzeysellikten çıkarıp derinleştirmek ya da partnerinle duygusal bir açıklık ve empati yakalamak mümkün olabilir. Bu dönemde yaşadığın içsel şifalanma, auranı güçlendirerek seni çevredekiler için daha çekici de kılabilir. Belki de platonik aşkın gerçeğe dönüşebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın