Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Aralık - 21 Aralık Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Aralık - 21 Aralık haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Güneş ve Satürn arasındaki kare pozisyonu, enerji seviyelerini biraz düşürebilir ve seni daha yorgun hissettirebilir. Bu enerji düşüklüğü, uyandığın andan itibaren seni takip edebilir ve gün boyu dinlenmekte zorlanabilirsin. Bu durum, özellikle yoğun bir iş temposuna sahipsen, haftanın genelinde bir miktar zorluk yaşamanı tetikleyebilir.

Bu yüzden, bu hafta uyku düzenine ekstra dikkat etmen gerekiyor. Uyandığın andan itibaren kendini daha enerjik hissetmek için uyku düzenini gözden geçirmen ve gerektiğinde değişiklikler yapman önemli. Akşam saatlerindem ise özellikle yatmadan önce, kafein tüketimini azaltmayı düşünmelisin. Bir fincan kahvenin ya da bir bardak çayın cazibesi büyük olabilir ama bu, gece boyunca uykunu hafifletip daha az dinlenmiş hissetmene neden olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

