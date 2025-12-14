Sevgili Kova, bu hafta Güneş ve Satürn arasındaki kare pozisyonu, enerji seviyelerini biraz düşürebilir ve seni daha yorgun hissettirebilir. Bu enerji düşüklüğü, uyandığın andan itibaren seni takip edebilir ve gün boyu dinlenmekte zorlanabilirsin. Bu durum, özellikle yoğun bir iş temposuna sahipsen, haftanın genelinde bir miktar zorluk yaşamanı tetikleyebilir.

Bu yüzden, bu hafta uyku düzenine ekstra dikkat etmen gerekiyor. Uyandığın andan itibaren kendini daha enerjik hissetmek için uyku düzenini gözden geçirmen ve gerektiğinde değişiklikler yapman önemli. Akşam saatlerindem ise özellikle yatmadan önce, kafein tüketimini azaltmayı düşünmelisin. Bir fincan kahvenin ya da bir bardak çayın cazibesi büyük olabilir ama bu, gece boyunca uykunu hafifletip daha az dinlenmiş hissetmene neden olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…