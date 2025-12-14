Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Aralık - 21 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 15 Aralık - 21 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek?
İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları
Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın