Sevgili Kova, bu hafta aşk atmosferin biraz daha hareketleniyor. Güneş ile Chiron'un kusursuz üçgeni, iletişimin daha yumuşak ve anlamlı olmasını sağlıyor. Bu, flört ettiğin kişiyle arandaki ilişkiyi yüzeysel bir boyuttan çıkarıp daha derin ve duygusal bir seviyeye taşıyabilir. Ya da uzun süredir beraber olduğun partnerinle daha empatik ve duygusal bir bağ kurabilirsin.

Bu dönemde yaşadığın içsel şifalanma süreci, enerjini ve auranı güçlendirerek seni çevrendeki insanlar için daha çekici hale getirebilir. Bu sana, belki de uzun zamandır göz kırptığın o platonik aşkını gerçeğe dönüştürme fırsatı verebilir. Kim bilir, belki de bu hafta aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…