15 Aralık - 21 Aralık Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Aralık - 21 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 15 Aralık - 21 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşk atmosferin biraz daha hareketleniyor. Güneş ile Chiron'un kusursuz üçgeni, iletişimin daha yumuşak ve anlamlı olmasını sağlıyor. Bu, flört ettiğin kişiyle arandaki ilişkiyi yüzeysel bir boyuttan çıkarıp daha derin ve duygusal bir seviyeye taşıyabilir. Ya da uzun süredir beraber olduğun partnerinle daha empatik ve duygusal bir bağ kurabilirsin.

Bu dönemde yaşadığın içsel şifalanma süreci, enerjini ve auranı güçlendirerek seni çevrendeki insanlar için daha çekici hale getirebilir. Bu sana, belki de uzun zamandır göz kırptığın o platonik aşkını gerçeğe dönüştürme fırsatı verebilir. Kim bilir, belki de bu hafta aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

