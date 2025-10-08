Sevgili Kova, bugünün enerjisi senin için oldukça ilginç bir şekilde dalgalanıyor. Sezgilerin, kendi iç dünyanın ve altıncı hislerin bugün her zamankinden daha güçlü. Ancak unutma ki her şeyi derinlemesine analiz etmek ve her detayın üzerinde fazla durmak, duygusal bağlantıları zayıflatabilir ve ilişkilerin doğal akışını engelleyebilir.

Eğer bir ilişkin varsa ve partnerinle aranızda belirgin bir mesafe hissediyorsan, bu mesafeyi kapatmak için samimiyetin gücünü kullan. İlişkinin sağlığı ve geleceği için bu çok önemli.

Yoksa sen bekar bir Kova burcu musun? Eğer öyleyse, arkadaş çevrenden biriyle tatlı bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Belki de farkında olmadan kalbinde yeni bir sayfa açılıyor olabilir. Hazır mısın bu yeni aşka? Eğer kendini bırakırsan, bu tatlı dostluk belki de aşkın ilk kıvılcımlarını taşıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…