9 Ekim Perşembe Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
9 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

08.10.2025 - 18:04

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ekim Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün belki de kafandaki tüm o karmaşanın bir sonucu olarak baş ağrısı çekebilirsin. Ama hey, endişelenme! Bu durumu kontrol altına almak için kendine kısa molalar ver. Gözlerini biraz dinlendir, belki biraz kapalı kalmaları iyi gelebilir.

Biraz hareket etmek, belki hafif bir yürüyüş yapmak ya da birkaç nefes egzersizi yapmak, odaklanma yeteneğini artırabilir. Böylece kafandaki o yoğunluğu bir nebze olsun hafifletebilirsin. Akşam saatleri geldiğinde ise sakinleştirici bir çay demle kendine. Belki bir lavanta çayı ya da papatya çayı tam da bu an için biçilmiş kaftan olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

