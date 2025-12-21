Sevgili Kova, bugün senin için ilginç bir gün olacak gibi görünüyor. Jüpiter ile Chiron karesinin etkisi altında, yaratıcı enerjini serbest bırakman ve yeteneklerini tüm dünyaya göstermen için bir çağrı alıyorsun. Belki de Pazartesi günü yeni bir proje veya fikirle sahneye çıkmayı düşünüyorsun. Ancak geçmişte 'tuhaf' veya 'aykırı' olarak damgalandığın anılarının yarası tekrar canlanıyor...

İşte şimdi silkelenmeli ve aykırı olmanın sana başarı getireceğini hatırlamalısın. Hatta, bugün risk almak konusunda da kararlı olmalısın. Başarı elde edeceğin her fırsatı değerlendirmeli, teknolojiden ve yenilikten de beslenen fikirlerinle rakiplerini de ardında bırakmalısın. Başarıyla parlamak üzere harekete geçmekten sakın korkma ve hadi ilk adımı at!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbinden gelen güçlü bir enerji hissedebilirsin. Jüpiter ile Chiron etkisiyle, flörtöz tavırlar sergileyebilir, ani çekimler yaşayabilir ve kalbinin hızla attıran tesadüflerle karşılaşabilirsin. Bugün aşk, biraz 'hep ya da hiç' tadında olabilir. Cesur bir itiraf yapmak veya romantik bir hamlede bulunmak riskli görünse de, hayatın canlılığını iliklerine kadar hissetmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…