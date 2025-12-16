Sevgili Kova, bugün Güneş'in Satürn ile oluşturduğu kare açı, iş hayatında daha gerçekçi ve kontrollü hareket etmeni gerektirecek. Normalde dağınık bir enerjiye sahip olabilirsin ancak bugün, bu enerjinin yerini net bir plan yapma ve ona sadık kalma isteği alacak. İşte bu, zorlu bir işin altından başarıyla kalkarak çevrene ne kadar güçlü olduğunu gösterme fırsatına dönüşecek.

Maddi konulara gelince, daha sakin ve mantıklı düşünmenin seni rahatlatacağı bir güne başlıyoruz. Bir yatırım kararı almak, bütçeni düzenlemek veya parayı daha iyi yönetmek konusunda sağlam bir adım atabilirsin. Satürn etkisiyle, bu anlamda da dikkatin toplanabilir ve özellikle bir süredir ertelediğin yatırımlara için vakit ve nakit bulabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş'in Satürn ile kare açısı, ilişkilerde duygusal netlik ve sınır çizme ihtiyacını artırıyor. Partnerinle ciddi bir konuşma yapman gerekebilir ve bu konuşma, ilişkinin geleceğine dair bazı kaygıları artırabilir. Belki de o doğru kişi değildir, ne dersin? Kalıcı ve sağlam bir ilişkiler istediğini biliyoruz ancak onun doğru kişi olduğundan emin olman gerek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…