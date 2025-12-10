Sevgili Kova, bugün gökyüzünün sana sunduğu enerjilerle maddi konulara odaklanman gerekiyor. Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, seni sezgisel yatırımlar yapmaya yönlendiriyor. Bu, belki de bir süredir aklında olan bir yatırımı gerçekleştirmen için ideal bir zaman olabilir. Bütçenin dengede kalması için gelirini artırma yollarını araştırmanı öneriyoruz. Finansal planlarını gözden geçir, belki de yeni bir yol keşfedebilirsin.

Hayatına belki de yeni bir heyecan katacak bir iş teklifi kapını çalabilir. Kendi değerini bil ve bu değere uygun bir ücret talep etmekten çekinme. Ancak unutma, gereksiz harcamalardan kaçınmak da bütçeni dengelemenin önemli bir parçası.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, partnerine karşı güven verici olman gereken bir dönemdeyiz. Ona ne kadar değer verdiğini hissettirmenin tam sırası. Belki de bir hediye alarak bu hissi pekiştirebilirsin. Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, sevgi dilini güçlendiriyor. Bu enerjiyi kullanarak güvenli ve sağlam ilişkiler kurabilirsin. Bugünün enerjilerini en iyi şekilde kullanmanı ve onu kendine yeniden aşık etmeni dileriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…