Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Mars ve Satürn arasında bir kare oluşuyor. Sıkı dur, zira bu durum iş hayatında hiç de planda olmayan bazı çarpışmalara sebep olabilir. Fikirlerin ve kurallar arasında bir çatışma söz konusuysa belki de yönünü değiştirmen gerekebilir. Kendi yöntemlerini, düşüncelerini anlatmak isterken karşı tarafın beklentileri ile sınırlanırsan, geri adım atma. Bu durumda sakin ol ve orta yolu bulmaya odaklan!

Yani, bugün her kez bir adım geldiğinde ortada buluşmanın verdiği ilham verici güç ile enerjin artabilir. Bu süreci iyi değerlendir ve hayattan da keyif almaya bak. Çünkü bu tarz dönüşüm süreçlerinde lider olmak düşündüğünden çok daha iyi gelebilir sana!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, Mars ile Satürn enerjisi iletişimde bir ağırlık hissetmene neden olabilir. Söylemek istediklerini toparlamak için biraz zamana ihtiyaç duyabilirsin. Bu durumda kendine zaman tanımayı unutma. Zaten aşkta aceleye gerek yoktur değil mi? Tabii söyleyeceğin derin ve her şeyi değiştirecek bir sır değilse... Eğer büyük bir sırrın varsa zamanlama konusunda da dikkatli ol. Satürn'ün etkisi altındaki bugün güçlü sırlar için pek de uygun görünmüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…