9 Aralık Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
9 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Aralık Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki hareketlilik seni de etkileyecek gibi görünüyor. Mars ve Satürn arasındaki kare açı, sinir sistemini biraz gerginleştirebilir. Bu gerginlik, gün içerisinde ara sıra yaşayacağın titreme, minik kas seğirmeleri ya da enerji düşüşleri gibi belirtilerle hissedilebilir.

Düşüncelerin hızlandıkça, nefes alışverişin de hızlanabilir ve nefesin kısalabilir. Bu durumda, kontrollü nefes çalışmaları yapmak, hem zihnin hem de bedenin rahatlamasına yardımcı olabilir. Gün içerisinde dijital aletlerden uzak durmak da, hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatlamanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

