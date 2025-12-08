Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz karmaşa ve ağırlık hissetmen oldukça mümkün. Mars ve Satürn'ün enerjisi, iletişim konusunda biraz zorluk çekmeni sağlayabilir. İçinden geçenleri, duygularını ve düşüncelerini ifade etmek konusunda biraz zorlanabilirsin. Ancak unutma, her zaman olduğu gibi, kendine biraz zaman tanımayı ihmal etme. Aşkta acele etmeye hiç gerek yok, değil mi?

Tabii, eğer söylemek istediğin şey, her şeyi değiştirebilecek bir sır ise, durum biraz daha karmaşık olabilir. Eğer böyle bir sırrın varsa ve bunu paylaşmayı düşünüyorsan, zamanlamanın önemini unutma. Satürn'ün etkisi altındaki bugün, büyük ve güçlü sırlar için pek de uygun bir zaman dilimi olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…