Sevgili Kova, bugün aşk rüzgarları seni eğlenceli bir yolculuğa çıkarabilir. Merkür ve Jüpiter'in birleştiği bu enerjik ve biraz da şımarık atmosferde, gözlerin bir yabancıya takılabilir. Belki de bir kafede, belki bir kitapçıda, belki de tamamen beklenmedik bir yerde, yeni bir yüz senin radarına girebilir. Bu yeni tanışıklık, aşk hayatında derin bir dönüşüm vaat etmese de, tatlı bir yakınlaşma ve keyifli bir sohbet seni bekliyor olabilir.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu enerjiyi partnerine hoş bir sürpriz yapmak için kullanabilirsin. Belki bir akşam yemeği, belki bir sinema bileti, belki de onun en sevdiği çiçekler... Bu küçük sürpriz, ilişkinize yeni bir renk katacak ve hafta sonunu daha da anlamlı kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…