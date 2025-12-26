onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Senin Anksiyeteni En Çok Tetikleyen Şey Ne?

Senin Anksiyeteni En Çok Tetikleyen Şey Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.12.2025 - 12:01

Bazı insanlar belirsizlikte gerilir, bazıları kontrolü kaybettiğinde… Kimisi geçmişe takılırken kimisi gelecekte kaybolur. Anksiyete herkes için farklı bir yerden gelir ve farklı şekillerde kendini gösterir. Bu test, seni en çok neyin tetiklediğini fark etmene yardımcı olmak için burada.

Not: Bu test bir tanı aracı değildir; sadece kendini tanımaya yönelik eğlenceli bir içeriktir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yaşını seçer misin?

2. Gün içinde seni en çok geren durum hangisi?

3. Bir belirsizlikle karşılaştığında…

4. Seni en çok hangi düşünce yorar?

5. Yoğun stres altında nasıl davranırsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Uykunu en çok ne kaçırır?

7. Bir hata yaptığında ilk tepkin ne olur?

8. Sosyal ortamlarda seni en çok zorlayan şey?

9. En sık hangi cümleyi içinden geçirirsin?

10. Anksiyeten arttığında bedeninde ne hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anksiyetenin Kaynağı: Kontrol Kaybı

Senin anksiyeten en çok kontrol duygusu sarsıldığında tetikleniyor. Hayatta her şeyin belirli bir düzen içinde ilerlemesini istiyorsun; plansızlık, belirsizlik ve ani değişimler seni fazlasıyla geriyor. Bu yüzden çoğu zaman “her şeyi ben toparlamalıyım” hissiyle hareket ediyorsun. Güçlü yanın; sorumluluk alabilmen ve kriz anlarında çözüm odaklı olman. Ancak her şeyi kontrol etmeye çalışmak seni zihinsel olarak yorabiliyor. Kontrol edemediklerine odaklandıkça, elindekileri de kaçırdığını hissedebilirsin.

Anksiyetenin Kaynağı: Aşırı Düşünme ve Kendini Eleştirme

Senin zihnin hiç susmuyor. Yaşadığın her anı, söylediğin her cümleyi tekrar tekrar düşünüyorsun. “Daha iyisini yapabilir miydim?” sorusu seni sürekli meşgul ediyor ve bu da anksiyeteni besliyor. Detaycılığın ve farkındalığın yüksek; bu seni zeki ve hassas yapıyor. Ancak kendine karşı fazla sert olman, en büyük yükün. Hataları büyütme eğilimin, aslında sandığından çok daha güçlü olduğunu görmeni engelliyor.

Anksiyetenin Kaynağı: İlişkiler ve Onay İhtiyacı

Senin kaygın çoğu zaman insanlardan geliyor. Yanlış anlaşılmak, sevilmemek ya da gözden düşmek düşüncesi seni derinden etkiliyor. İlişkilerde fazla verici olabilir, kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilirsin. Empatin güçlü, duygulara çok açıksın. Ancak başkalarının hislerine bu kadar odaklanmak, kendi sınırlarını zorlamana neden oluyor. Anksiyeten, çoğu zaman “Ben yeterli miyim?” sorusuyla besleniyor.

Anksiyetenin Kaynağı: Gelecek Kaygısı

Sen bugünden çok yarını düşünüyorsun. Olası senaryolar, belirsiz ihtimaller ve “ya olmazsa?” soruları zihnini sürekli meşgul ediyor. Gelecek senin için hem umut hem de stres kaynağı. Öngörülü ve plan yapmayı seven bir yapın var. Ancak geleceği fazla düşünmek, şu anı kaçırmana neden olabiliyor. Anksiyeten, bilinmezliğin yarattığı güvensizlikten besleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın