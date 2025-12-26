Senin Anksiyeteni En Çok Tetikleyen Şey Ne?

Bazı insanlar belirsizlikte gerilir, bazıları kontrolü kaybettiğinde… Kimisi geçmişe takılırken kimisi gelecekte kaybolur. Anksiyete herkes için farklı bir yerden gelir ve farklı şekillerde kendini gösterir. Bu test, seni en çok neyin tetiklediğini fark etmene yardımcı olmak için burada.

Not: Bu test bir tanı aracı değildir; sadece kendini tanımaya yönelik eğlenceli bir içeriktir.