Senin Anksiyeteni En Çok Tetikleyen Şey Ne?
Bazı insanlar belirsizlikte gerilir, bazıları kontrolü kaybettiğinde… Kimisi geçmişe takılırken kimisi gelecekte kaybolur. Anksiyete herkes için farklı bir yerden gelir ve farklı şekillerde kendini gösterir. Bu test, seni en çok neyin tetiklediğini fark etmene yardımcı olmak için burada.
Not: Bu test bir tanı aracı değildir; sadece kendini tanımaya yönelik eğlenceli bir içeriktir.
1. Yaşını seçer misin?
2. Gün içinde seni en çok geren durum hangisi?
3. Bir belirsizlikle karşılaştığında…
4. Seni en çok hangi düşünce yorar?
5. Yoğun stres altında nasıl davranırsın?
6. Uykunu en çok ne kaçırır?
7. Bir hata yaptığında ilk tepkin ne olur?
8. Sosyal ortamlarda seni en çok zorlayan şey?
9. En sık hangi cümleyi içinden geçirirsin?
10. Anksiyeten arttığında bedeninde ne hissedersin?
Anksiyetenin Kaynağı: Kontrol Kaybı
Anksiyetenin Kaynağı: Aşırı Düşünme ve Kendini Eleştirme
Anksiyetenin Kaynağı: İlişkiler ve Onay İhtiyacı
Anksiyetenin Kaynağı: Gelecek Kaygısı
