I. Dünya Savaşı’nın Karanlık Yüzünü Anlatan Metallica Klasiği ‘One’

Metallica çoğu zaman sert riff’leri ve agresif temposuyla anılır. Ancak “One”, grubun duygusal derinliğini gösteren en güçlü örneklerden biri. Şarkı, teknik olarak karmaşık ama duygusal olarak da bir o kadar yoğun! Özellikle son bölümdeki solo, sanki bilinçli bir öfke gibi! Bu da thrash metalin sadece hız ve sertlikten ibaret olmadığını kanıtlıyor.