I. Dünya Savaşı’nın Karanlık Yüzünü Anlatan Metallica Klasiği ‘One’

İrem Coşkun
20.03.2026 - 19:01

1988’de yayımlanan One, yalnızca bir thrash metal klasiği değil; aynı zamanda savaş karşıtı en güçlü müzikal eserlerden biri. Metallica bu şarkıyla sınırlarını genişleterek dinleyicisine gerçek bir hikaye anlattı. Gelin, “One”ın arkasındaki karanlık hikayeye birlikte bakalım. 👇

İlham kaynağı: “Johnny Got His Gun”

One'ın sözleri doğrudan bir edebiyat eserinden ilham alıyor: Johnny Got His Gun. Roman, I. Dünya Savaşı’nda ağır yaralanarak kollarını, bacaklarını, gözlerini ve konuşma yetisini kaybeden bir askerin iç monoloğunu anlatıyor. Hayatta ama adeta bir bedenin içine hapsolmuş bir bilinç… Metallica, bu fikri alıp müziğe taşıyarak dinleyiciyi o askerin zihnine sokuyor. Şarkıyı dinlerken hissettiğiniz çaresizlik tesadüf değil!

Ağır tonlarla başlayıp sonra parçalıyor...

One'ın en çarpıcı yanlarından biri müzikal kurgusu. Şarkı, temiz gitar tonları ve sakin bir tempoyla başlıyor. Bu bölüm, askerin zihnindeki belirsizliği ve karanlık farkındalığı temsil ediyor gibi. Ardından davullar ve distortion’lı gitarlar devreye giriyor, tempo giderek artıyor. Finalde ise adeta makineli tüfek ritmini andıran bir thrash patlaması yaşanıyor. Yani şarkı, savaşın psikolojik çöküşünü müzikle adım adım inşa ediyor.

“Hold my breath as I wish for death”

“Ölmek için nefesimi tutuyorum...” Bu sözler oldukça sarsıcı! Hikayede, yaşamakla ölmek arasında sıkışmış bir asker var. Ne hareket edebiliyor ne de iletişim kurabiliyor. Bu, romantize edilmiş bir savaş anlatısı değil, tam anlamıyla bir trajedi! Metallica burada kahramanlık değil, insanlık dramı anlatıyor.

İlk büyük ana akım başarı 'One' sayesinde!

“One”, Metallica’nın MTV’de geniş kitlelere ulaştığı ilk büyük işlerden biri oldu. Şarkının klibi, romanın 1971 tarihli film uyarlamasından görüntüler içeriyordu ve izleyenleri epey sarsmıştı. Metal dünyasında zaten güçlü olan grup, bu şarkıyla ana akımda da ciddi bir yer edindi. Aynı zamanda ilk Grammy ödüllerini de bu parça sayesinde kazandılar. Yani “One”, Metallica için hem sanatsal hem de ticari açıdan bir dönüm noktasıydı.

Thrash metal’in duygusal yüzü!

Metallica çoğu zaman sert riff’leri ve agresif temposuyla anılır. Ancak “One”, grubun duygusal derinliğini gösteren en güçlü örneklerden biri. Şarkı, teknik olarak karmaşık ama duygusal olarak da bir o kadar yoğun! Özellikle son bölümdeki solo, sanki bilinçli bir öfke gibi! Bu da thrash metalin sadece hız ve sertlikten ibaret olmadığını kanıtlıyor.

Savaş karşıtı bir manifesto!

One, açık bir şekilde savaşın anlamsızlığına dikkat çekiyor. I. Dünya Savaşı, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği ve savaşın yıkıcılığını tüm dünyaya gösteren bir dönemdi. Şarkı, bu tarihi olayı bireysel bir trajedi üzerinden anlatıyor. Büyük politik söylemler yerine tek bir askerin yaşadığı cehennemi merkeze koyuyor. Ve belki de bu yüzden bu kadar etkili.

Metallica konserlerinin vazgeçilmezi!

Metallica konserlerinde “One” çalındığında genellikle sahne ışıkları ve efektler de savaş temasına uygun şekilde tasarlanıyor. Patlama sesleri, strobo ışıklar ve makineli tüfek ritmini andıran davullar… Canlı performanslarda şarkı adeta görsel bir şova dönüşüyor. Bu da parçanın teatral yönünü güçlendiriyor. Dinleyici sadece şarkıyı duymuyor, adeta o atmosferin içine çekiliyor!

Yıllar geçse de etkisini yitirmiyor!

One, 80’lerin sonlarında yazılmış olabilir ama anlattığı hikaye hala güncel. Savaşlar bitmedi, insanın insanla imtihanı bitmedi... Bu yüzden şarkı her dinlendiğinde yeniden anlam kazanıyor. Bu parçanın Metallica’nın diskografisinde özel bir yerde durmasının sebebi de bu zamansızlığı. “One” sadece bir şarkı değil, müziğin toplumsal hafızaya nasıl kazınabileceğinin güçlü bir örneği!

