Sevgili Balık, bugün gökyüzündeki hareketlilikten en çok etkilenen burçlardan biri olacaksın! Zira Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte iş hayatında adeta bir aydınlanma yaşayacaksın. Uzun süredir bekleyen projelerin ve fikirlerin artık daha net bir şekle bürünecek. Tozlu raflardan çıkan her bir proje ya da fikir ise iş hayatında güçlenmeni sağlayacak.

Tam da bu yüzden yaratıcılığına ve üretkenliğine güvenmelisin. Kâr getireceğine emin olduğun eski projeleri günümüz teknolojisi ve yapay zeka ile güçlendirmeyi de mutlaka düşünmelisin. İş dünyasının yeni yıldızı sen olabilirsin. Geçmişten güç alarak inşa edeceğin gelecek başarı ve kazanç dolu olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, hislerinin berraklaşmasıyla birlikte duyguların da netlik kazanıyor. Belki de uzun süredir içinde bulunduğun belirsizlikler, artık yerini kalbinin net bir şekilde ifade edebildiği duygulara bırakıyor. Bu yoğunluk, hem derin hem de kalıcı bir bağın oluşmasına zemin hazırlıyor. İşte bu noktada, aşk hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralıyorsun. Bu yeni bir aşk da olabilir, mevcut ilişkinin yeniden tutku ile filizlenmesi de... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…