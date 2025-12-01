Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olacağını söyleyebiliriz. Gökyüzünün aşk tanrıçası Venüs ile dönüşümün gezegeni Plüton arasında oluşan sekstil açı, ilişkinde adeta bir 'sessiz savaş' havası estirebilir. Belki de partnerin, bir konuda seninle rekabete girebilir ya da gurur yüzünden geri adım atmaktan kaçınabilir.

İşte tam da bu durum, ilişkinde biraz gerginliğe neden olabilir. Ancak unutma ki, her zorluk kendi içinde bir fırsatı barındırır. Bu belki de çözümlemek için bir fırsat olabilir ve bu sayede daha güçlü bir ilişki kurabilirsin. Bu gerginliği çözümlemek ve daha güçlü bir ilişki kurmak için bir fırsat olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…