Sevgili Kova, bugün biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Küçük, basit gibi görünen yanlış anlaşılmalar, ilişkinin üzerinde büyük bir gölge oluşturabilir. Bazen sözler, bazen de bakışlar, huzurunun önüne geçebilir ve ilişkindeki tatlı suya tuz ekleyebilir. Partnerinin belirli bir davranışı, canını sıkabilir. Belki de bu durum, aniden sertleşen bir konuşmanın başlamasına neden olabilir. Bu tür konuşmalar, sakin bir ortamı bir anda gergin bir hale getirebilir.

Daha da kötüsü, bu tartışma, ayrılık konusunun bile gündeme gelmesine yol açabilir. Evet, bu durum biraz korkutucu gelebilir. Lakin Merkür retrosu tam da biterken aşk hayatını altüst etmesine izin vermemelisin. Attığın adımlarla onun etkisinden kurtulabilirsin, tabii bunun için sakin olman ve partnerini anlamaya çalışman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…