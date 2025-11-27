onedio
28 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

27.11.2025 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 

28 Kasım Cuma günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Küçük, basit gibi görünen yanlış anlaşılmalar, ilişkinin üzerinde büyük bir gölge oluşturabilir. Bazen sözler, bazen de bakışlar, huzurunun önüne geçebilir ve ilişkindeki tatlı suya tuz ekleyebilir. Partnerinin belirli bir davranışı, canını sıkabilir. Belki de bu durum, aniden sertleşen bir konuşmanın başlamasına neden olabilir. Bu tür konuşmalar, sakin bir ortamı bir anda gergin bir hale getirebilir. 

Daha da kötüsü, bu tartışma, ayrılık konusunun bile gündeme gelmesine yol açabilir. Evet, bu durum biraz korkutucu gelebilir. Lakin Merkür retrosu tam da biterken aşk hayatını altüst etmesine izin vermemelisin. Attığın adımlarla onun etkisinden kurtulabilirsin, tabii bunun için sakin olman ve partnerini anlamaya çalışman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

