Sevgili Kova, bugün senin için aşk rüzgarları estirecek! Merkür ile Venüs'ün kavuşumu, çekiciliğini adeta bir mıknatıs gibi artırıyor. Bu durum, daha önce hiç tanışmadığın bir yabancının bile bu sıra dışı enerjine kapılmasına neden olabilir. Bu gizemli yabancıyla aranızda bir anda başlayacak olan yakınlaşma, derinlemesine sohbetler ve beklenmedik tesadüflerle daha da güçlenecek.

Bugün başlayacak olan bu flört, zihninde uzun süre yankılanacak bir etki bırakabilir. Belki de hayatının aşkıyla tanışmanın eşiğindesin! Ancak bu aşkın ne kadar kalıcı olacağı, zamanla şekillenecek. Belki de bu, bir ömür sürecek bir aşk olacak, belki de sadece bir yaz aşkı... Kim bilir? Her şey, zamanla netleşecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…