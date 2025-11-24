onedio
25 Kasım Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
25 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Kasım Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Merkür ile Venüs'ün muhteşem kavuşumu gerçekleşiyor ve bu durum senin enerjini tavan yaptırıyor. Ancak bu enerji patlaması, eklem ve bacak bölgelerinde hafif bir yorgunluk hissi yaratabilir. Bu durumda ne yapmalı, diye düşünüyorsan işte sana bir öneri: Tempo yüksek olmasın; ritmini korursan enerji kaybı yaşamazsın. Kendini hızlı bir yaşam temposunun içinde bulduğunda, bir adım geri atıp enerjini dengede tutmayı unutma.

Biraz da olsa açık havada yapılacak kısa bir yürüyüş, hem ruhunu hem de bedenini canlandıracak bir ilaç gibi olabilir. Güneşin altında, doğanın içinde biraz zaman geçirmek, tüm stresini atmana yardımcı olacak. Günün sonunda kendini daha hafif ve enerjik hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

