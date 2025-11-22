onedio
23 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Kasım Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu aralar Merkür'deki hareketlilik sinir sistemin üzerindeki etkili olabilir. Gökyüzündeki hareketlilik, uykunun düzensizleşmesine neden olabilir. Bu durum, özellikle öğleden sonraki saatlerde hafif bir enerji düşüşü yaşamana yol açabilir. Ancak endişelenme, bu durum oldukça normaldir ve basit bir çözümü vardır. Bir bardak serinletici bir içecek ve kısa bir mola, enerjini hızla toparlamana yardımcı olacaktır.

Bu arada eğer cildin hassas ise genel sağlığın kadar, cilt sorunlarına da dikkat et. Zira, tenini korumak sadece yazın Güneş kremi sürmekten ibaret değil. Her mevsimde havanın nemine göre uygulamalar ve tabii ki cildinin ihtiyacına göre dokunuşlar da yenilenmeni sağlayabilir. Kendini iyi hissetmeni sağlayacak bakımlar, masajlar ve biraz da kendini şımartmak sana bir hayli iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

