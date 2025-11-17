onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Kasım Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
18 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Kasım Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün biraz yorgun ve halsiz hissedebilirsin. Sanki bedenin bir bilgisayar gibi kendini yeniden başlatma ihtiyacı duyuyor. Tüm bu karmaşanın içinde, kendini yeniden toparlamak ve enerjini yükseltmek için biraz zaman ayırman gerekebilir.

Biraz meditasyon yapmayı düşündün mü? Belki de biraz yoga veya hafif bir egzersiz? Ya da belki sadece birkaç dakika sessizlikte oturmak ve nefes almayı hatırlamak... Gün içinde yaptığın bu tür küçük farkındalık dokunuşları, zihinsel dağınıklığını toparlamanı ve bedenini sakinleştirmeni sağlar. Stresten de kurtul, bunun kendini yeniden başlatmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Kova burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın